OAB divulga resultado preliminar da 1ª fase de Exame de Ordem

SÃO PAULO - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta quarta-feira, 15, o resultado preliminar da primeira fase do 6.º Exame da Ordem Unificado. A prova foi aplicada no último dia 5. Para conferir o resultado no site da FGV Projetos (http://oab.fgv.br/), responsável pela organização do exame, é preciso inserir o número do CPF e a senha recebida no ato da inscrição.

Serão classificados para a segunda etapa os candidatos que acertaram pelo menos metade das 80 questões de múltipla escolha da primeira fase. A aprovação no exame é pré-requisito para que bacharéis em Direito possam exercer a advocacia.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os candidatos que não foram aprovados para a próxima fase podem entrar com recurso. O prazo para recorrer vai até as 11h59 de sábado, 18. O resultado definitivo e o gabarito final serão publicados em 6 de março.

Os aprovados para a segunda etapa, cuja prova será aplicada em 25 de março, terão de redigir uma peça processual e fazer quatro questões sob a forma de situações-problema. O resultado final do exame sai em 3 de maio.