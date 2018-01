OAB divulga resultado final do 6º Exame de Ordem Unificado

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou 25.912 candidatos em seu 6.º Exame de Ordem Unificado. A relação com os nomes dos aprovados em cada seccional foi divulgada na tarde desta quinta-feira, 3, após análise dos recursos contra o resultado preliminar da segunda fase da prova. Dos 11.154 candidatos que interpuseram um total de 36.229 recursos, 2.203 foram aprovados. Ao todo, o exame teve 101.936 inscritos em todo o País. A aprovação é obrigatória para bacharéis em Direito que desejam exercer a advocacia.

A prova prático-profissional (segunda fase) do exame foi aplicada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) no dia 25 de março e o prazo para a apresentação de recursos ocorreu de 18 a 21 de abril. Foram aprovados nesta segunda e última etapa os candidatos que tiraram a nota mínima 6 na prova, que foi composta de uma peça profissional valendo cinco pontos e quatro questões (valendo 1,25 ponto cada) sob a forma de situações-problema, nas seguintes áreas de opção do examinando: Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Empresarial, Direito Penal, Direito do Trabalho ou Direito Tributário e do seu correspondente Direito Processual.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A prova objetiva (primeira fase) desta edição do exame foi aplicada no dia 5 de fevereiro.

As inscrições para o 7.º Exame de Ordem Unificado estão abertas até domingo, no site http://oab.fgv.br.