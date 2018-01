OAB divulga resultado final da primeira fase

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nesta terça, no site oab.fgv.br, o resultado definitivo (após recursos) dos aprovados na primeira fase (prova objetiva) do 6.º Exame de Ordem Unificado, realizada no dia 5 de fevereiro pela Fundação Getulio Vargas. A prova tinha 80 questões de múltipla escolha e, para aprovação, o candidato deveria acertar 50% delas.

Os resultados também estão disponíveis no endereço http://www.oab.org.br/arquivos/pdf/Geral/Resultado-Definitivo-1-fase-Geral-VI-Exame-Unificado.pdf.

Os candidatos aprovados estão convocados para a etapa prático-profissional desta edição do exame, cuja prova será aplicada no dia 25 de março.

Em todo o Brasil, 99.712 candidatos estiveram presentes para fazer a prova objetiva e 2.184 não compareceram, perfazendo um percentual de 2,14% de ausência.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais chances. A OAB realizará mais três exames este ano. As provas objetivas serão em maio, setembro e dezembro. As inscrições para o próximo exame abrem em 25 de abril e vão até 6 de maio. A primeira fase do segundo exame será em 27 de maio.