OAB divulga resultado definitivo da 1ª fase do VIII Exame de Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nesta quinta-feira, 4, o resultado definitivo da primeira fase do VIII Exame de Ordem Unificado. A segunda fase do exame será realizada em 21 de outubro.

Segundo a OAB, dos 117.884 candidatos que se inscreveram para a prova, 114.520 participaram. Destes, 51.246 passaram à fase final, com 44,75% de aprovação nesta primeira fase.

Na prova da segunda etapa o candidato precisa redigir uma peça processual, no valor máximo de cinco pontos, e responder a quatro questões, sob a forma de situações-problema. Cada uma das questões tem valor de no máximo 1,25 ponto. O local de prova dos candidatos aprovados para a segunda fase será divulgado em 15 de outubro.

O resultado preliminar final será divulgado em 8 de novembro, quando os candidatos poderão entrar com recursos.

O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Podem realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação ou do nono e décimo semestres. A aprovação é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado, conforme estabelece o artigo 8º, IV, da Lei 8.906/1994, o Estatuto da Advocacia.