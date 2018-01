OAB divulga respostas das provas da 2ª fase do Exame de Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesse domingo, 6, os padrões de respostas da segunda fase do XI Exame de Ordem. Cerca de 19 mil bacharéis passaram para a etapa de provas discursivas, chamada de prático-profissional, feita nesse domingo das 13h às 18h.

O candidato tem prazo de três dias para entrar com recurso preliminar contra o exame prático-profissional, entre 12h de 1º de novembro até 12h de 4 de novembro. Os inscritos devem usar apenas o sistema eletrônico para interpor recursos e não serão aceitas reclamações enviadas por fax ou pelos Correios.

Se for anulada qualquer parte da prova prática-profissional em determinado campo jurídico, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos que fizeram a prova. De acordo com o edital, a decisão da apreciação dos recursos da prova prático-profissional, analisados por uma banca, e o resultado final do exame têm divulgação prevista para 19 de novembro de 2013.