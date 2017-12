OAB divulga padrão de respostas de prova prática

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta terça-feira, 24, o padrão de respostas da prova prático-profissional (segunda fase) relativa ao VII Exame de Ordem Unificado, que foi aplicada no dia 8 de julho deste ano.

Com a divulgação dos gabaritos, o candidato pode verificar quais as respostas esperadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), entidade responsável pela aplicação do exame, para as quatro questões práticas sob a forma de situações-problema e a peça profissional na área jurídica de opção do examinando. A divulgação do resultado preliminar da prova prático-profissional será feita na sexta-feira, 27.

Aplicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado.

Seguem os padrões de resposta divididos por área de atuação, conforme a opção feita pelo examinando:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Padrão de respostas Direito Administrativo

Padrão de respostas Direito Civil

Padrão de respostas Direito Constitucional

Padrão de respostas Direito Empresarial

Padrão de respostas Direito Penal

Padrão de respostas Direito do Trabalho

Padrão de respostas Direito Tributário