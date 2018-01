OAB divulga padrão de respostas da segunda fase de Exame da Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta quinta-feira, 1, o padrão de respostas preliminar da prova prático-profissional do primeiro Exame da Ordem de 2011. A prova, que corresponde à segunda fase da avaliação, foi aplicada no dia 21 de agosto.

Nessa fase, o candidato deveria escrever uma peça profissional e responder a quatro questões discursivas das áreas de direito administrativo, civil, constitucional, empresarial, penal, trabalhista e tributário.

O resultado preliminar da segunda etapa deve sair em 13 de setembro. A lista final de aprovados está prevista para 4 de outubro.

O exame é obrigatório para bacharéis em Direito que querem exercer a advocacia.