OAB divulga locais de prova para a primeira fase do Exame de Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou hoje, 29, os locais de prova do próximo Exame de Ordem, que será realizada no dia 9 de setembro. No total, 117 852 candidatos estão inscritos em todo o país. Os endereços podem ser conferidos no site da OAB, das seccionais e da Fundação Getúlio Varagas, responsável por aplicar o exame.

A primeira fase trata-se de uma prova objetiva composta por 80 questões que deve ser completada em um prazo máximo de cinco horas. Já a segunda fase, a etapa subjetiva, ocorrerá dia 21 de outubro e também terá cinco horas de duração.

O exame pode ser pretado por bacharel em Direito e estudantes do último ano de curso, tanto nono quanto décimo semestre. A aprovação é indispensável para exercício da advocacia.

No último exame, foram aprovados 16 419 candidatos, de um total de 109 460 inscritos, ou seja, uma taxa de aprovação de 14,97%.