OAB divulga locais de prova da segunda fase do Exame de Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) já divulgou a consulta aos locais de prova para a segunda fase do VII Exame de Ordem. A prova prático-profissional será aplicada em 8 de julho. Para ter acesso a informação, o candidato deve digitar CPF e senha no site oficial.

Nesta segunda fase, o candidato terá de redigir uma peça processual e responder a quatro questões que compreendem as seguintes áreas de opção do bacharel, indicada no momento da inscrição: Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Empresarial, Direito Penal ou Direito Tributário.

A aprovação no exame é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O resultado preliminar do exame será divulgado no dia 27 de julho. O resultado final, após os recursos, será divulgado em 14 de agosto.