OAB divulga locais de prova da segunda fase do Exame de Ordem

Foi divulgada nesta segunda-feira a lista com os locais de provas da segunda fase do 6.º Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A prova será realizada neste domingo, 25, e será aplicada para mais de 36 mil bacharéis. Para saber o local em que fará a prova, o candidato deve informar o número do CPF no site da FGV Projetos - www.oab.fgv.br.

Nesta fase, os candidatos aprovados devem redigir uma peça processual e responder a quatro questões sobre a área do Direito escolhido na inscrição. A lista final de aprovados será divulgada no dia 3 de maio.