OAB divulga lista preliminar de aprovados em 8.º Exame da Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta quinta-feira, 8, o resultado preliminar da segunda fase do 8.º Exame de Ordem Unificado. A prova prático-profissional foi aplicada no dia 21 de outubro. Os candidatos podem conferir o resultado no site da FGV Projetos (http://oab.fgv.br), responsável pela organização do exame, ou na página da própria OAB (www.oab.org.br).

Para ser aprovado nesta etapa, o candidato deve tirar a nota mínima 6 (seis) na prova, que foi composta de quatro questões práticas na forma de situações-problema e de uma peça profissional na área jurídica de opção do examinando. Cada uma das questões tem valor de no máximo 1,25 ponto.

Também nesta quinta-feira inicia-se o prazo para o candidato que desejar interpor recurso com relação ao resultado preliminar. Este prazo encerra-se às 12h do dia 11. O resultado definitivo será divulgado no dia 21. A aprovação no exame é pré-requisito para que bacharéis em Direito possam exercer a advocacia.