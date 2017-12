OAB divulga lista dos aprovados na primeira fase do Exame da Ordem

O resultado da primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi divulgado nesta segunda-feira, 30. A lista com os nomes dos aprovados pode ser acessada no site da OAB. Também nesta segunda, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que administra a elaboração e aplicação da prova, publicou um comunicado em que corrige o gabarito preliminar divulgado no dia 15 de março, quando foi realizada a primeira fase. Candidatos que pediram isenção da taxa de inscrição também podem conferir se foram atendidos no site da fundação.

De acordo com o edital do exame, os candidatos que não concordarem com o resultado da prova objetiva podem entrar com um recurso a partir do meio-dia desta terça-feira, 31, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, no site da OAB. Os recursos serão aceitos até o meio-dia de sexta-feira, 3 de abril.

A segunda fase do exame está marcada para o dia 17 de maio. Nela, o candidato fará a prova prático-profissional, em que precisa redigir uma peça profissional e responder a quatro questões no estilo "situação-problema", demonstrando dispositivos legais e jurisprudência sobre o assunto. São sete provas diferentes, que se referem à área do Direito que o candidato pretende trabalhar.

Alunos que foram aprovados na primeira fase da edição anterior do Exame de Ordem, no dia 16 de novembro de 2014, também podem prestar novamente a segunda parte do exame. Esse recurso existe desde novembro de 2013, com o intuito de deixar o processo de admissão mais justo.