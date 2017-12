OAB divulga lista definitiva de aprovados na 1.ª fase

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou, nesta segunda-feira, 8, a lista definitiva de aprovados na 1.ª fase do Exame da Ordem. Os nomes podem ser conferidos no site da Fundação Getulio Vargas (FGV Projetos).

Pela primeira vez, o exame teve 80 testes de múltipla escolha, em vez de 100. A prova dissertativa, no dia 21, será composta por questões prático-profissionais e a redação de uma peça jurídica na área do Direito escolhida pelo candidato.

Este ano, a OAB divulgou que 90% de seus candidatos havia fracassado no exame. A alta taxa de reprovação causou polêmica, uma vez que alguns cursos de Direito não tiveram nenhum candidato aprovado.

O exame vem sendo questionado, porém, há mais tempo. Associações de bacharéis que não passam no exame questionam sua constitucionalidade. E, em parecer dirigido ao Supremo Tribunal Federal (STF) em julho, o Ministério Público Federal (MPF) defendeu o fim do exame para habilitar profissionais da Advocacia a exercer a profissão.

O presidente da Ordem, Ophir Cavalcante, refutou a ideia, dizendo que o fim da prova seria um "desastre social".