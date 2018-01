OAB divulga lista de aprovados para a 2ª fase do Exame da Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou o resultado preliminar da primeira fase do Exame da Ordem 2010/3. Os candidatos aprovados vão fazer a segunda etapa, composta por uma prova prático-profissional, no dia 27 de março. O exame é obrigatório para bacharéis em Direito que desejam ser advogados.

A prova de primeira fase, com cem questões objetivas, foi aplicada no dia 13 de fevereiro para 107.044 candidatos inscritos em todo o País. Quem não passou para a segunda etapa tem da 0h desta sexta-feira, 25, até as 23h59 da segunda-feira, 28, para apresentar recurso.

A prova prático-profissional está prevista para ser aplicada no dia 27 de março, das 14h às 19h (horário de Brasília). Nesta etapa, o candidato terá de escrever uma peça profissional e responder a cinco questões, sob a forma de situações-problema, sobre a área em que pretende atuar, conforme informou no momento da inscrição: Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito Empresarial, Direito Penal, Direito do Trabalho ou Direito Tributário e do seu correspondente direito processual.

A relação final de aprovados para a segunda fase deverá sair no dia 16 de março e os locais de prova, no dia 21 de março, no site da OAB ou no da FGV Projetos, que organiza o exame.

No último exame - 2010/2 -, dos 46 mil bacharéis convocados para a segunda fase, 66% foram reprovados. O resultado motivou uma guerra judicial e até o Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo pediu uma nova correção das provas.

Central de atendimento ao candidato: 0800-2834628 ou pelo email examedeordem@fgv.br Os relatórios com números de aprovados serao divulgados amanhã.

