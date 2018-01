OAB divulga lista de aprovados na primeira fase do Exame da Ordem

SÃO PAULO - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta quinta-feira, 7, a lista dos aprovados na prova objetiva do VII Exame de Ordem Unificado, aplicada no dia 27 de maio.

Segundo a OAB, o prazo para protocolar recursos contra o resultado vai até domingo, 10. A segunda fase do exame ocorrerá no dia 8 de julho. Confira a lista dos aprovados (http://bit.ly/McAOfO).

Se inscreveram na prova 111.909 estudantes e recém-formados em Direito de todo o País. A prova objetiva teve 80 questões sobre as disciplinas profissionalizantes obrigatórias que integram o currículo mínimo do curso de Direito. Para se classificar para a segunda fase, o candidato deve acertar pelo menos 40 questões.

A próxima etapa, de caráter prático-profissional, é composta de quatro questões práticas sob a forma de situações-problema, valendo, no máximo, 1,25 ponto cada, e mais uma peça profissional, valendo cinco pontos, sobre tema da área jurídica de opção do examinando, sendo as opções as seguintes: Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Empresarial, Direito Penal, ou Direito Tributário.