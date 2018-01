OAB divulga lista de aprovados em exame

SÃO PAULO - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta quinta-feira, 31, o resultado preliminar da 2ª fase do XI Exame de Ordem Unificado. Os reprovados podem entrar com recurso das 12 horas desta sexta, 1º, até as 12h da segunda-feira, 4, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado final será divulgado no dia 19 de novembro.

Aplicado em todo o País pela OAB, o exame é necessário para a inscrição nos quadros do órgão como advogado, conforme estabelece o artigo 8º, IV, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

Veja a lista de aprovados no site da OAB (http://www.oab.org.br/arquivos/resultado-preliminar-2-fase-geral-494977232.pdf).