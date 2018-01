OAB divulga gabaritos da prova objetiva do 2º Exame da Ordem em 2010

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta terça-feira, 28, os gabaritos preliminares e os cadernos de questões da primeira fase do segundo Exame unificado de 2010. As provas foram aplicadas no domingo, 26.

Confira:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Caderno de prova 1

- Gabarito preliminar do caderno de prova 1

- Caderno de prova 2

- Gabarito preliminar do caderno de prova 2

- Caderno de prova 3

- Gabarito preliminar do caderno de prova 3

- Caderno de prova 4

- Gabarito preliminar do caderno de prova 4

As provas, de caráter eliminatório, eram compostas por cem questões de múltipla escolha. Cada pergunta valia 1 ponto e tinha quatro opções de resposta, sendo apenas uma correta.

O resultado da primeira fase e os locais de realização da prova prático-profissional (segunda fase) serão divulgados dia 8 de novembro.

A prova prático-profissional será no dia 14 de novembro, das 14h às 19h. Os bacharéis em Direito terão de fazer a redação de uma peça profissional e responder a cinco questões discursivas, relativas à área de opção do candidato e do seu correspondente direito processual, indicada na inscrição. O resultado preliminar dessa fase sairá no dia 6 de dezembro.

Os candidatos poderão entrar com recursos questionando o resultado de 7 a 9 de dezembro. A divulgação do resultado final do exame está prevista para 23 de dezembro.