OAB divulga 'gabarito' da 2ª fase de Exame de Ordem

A FVG Projetos publicou nesta quinta-feira, 12, em seu site (http://oab.fgv.br/) os padrões de respostas das provas da segunda fase do VI Exame de Ordem Unificado da OAB. A prova consistia em quatro questões discursivas e uma peça profissional, sendo conferido ao candidato a escolha do tema entre sete áreas do Direito pré-determinadas. Cerca de 36 mil candidatos fizeram a segunda fase em 25 de março. De acordo com professores de cursos preparatórios para o exame, os alunos encontraram uma prova tranquila e madura.

O resultado preliminar está previsto para sair dia 17 de abril e a lista final de aprovados, em 3 de maio.

Confira os padrões de resposta das provas:

Direito Administrativo

Direito Civil

Direito Constitucional

Direito Empresarial

Direito Penal

Direito do Trabalho

Direito Tributário