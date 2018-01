OAB divulga edital do 10.º Exame de Ordem

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou nesta sexta-feira, 22, o edital de abertura do 10.º Exame de Ordem Unificado. O candidato pode se inscrever a partir das 14h de hoje até às 23h59min do dia 8 de abril, exclusivamente pela internet (www.oab.org.br). No momento da inscrição, que custa R$ 200, o examinando deverá escolher em qual cidade deseja realizar a prova.

A primeira fase do exame é composta por uma prova objetiva, com 80 questões, prevista para ocorrer no dia 28 de abril. Já a segunda parte, uma prova prático-profissional, está prevista para o dia 16 de junho. Os locais da primeira fase devem ser divulgados no dia 22 de abril, no site da OAB.

Novidades

Diferente das edições anteriores, neste ano a prova começa mais cedo, às 13h (horário de Brasília), e não mais às 14h, como ocorre nos últimos anos. Os candidatos terão cinco horas para realizar as provas.

Além disso, a prova objetiva deste ano conta com a inclusão de filosofia do Direito como área de conhecimento, com uma ou duas questões de múltipla escolha sobre o assunto.

Quem pode se inscrever?

O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Também podem realizá-lo os estudantes de Direito do último ano da graduação, ou do 9.º e 10.º semestres. A aprovação é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado.

Neste ano, o exame acontece em três edições: esta e duas outras nos meses de julho e novembro. O 11.º Exame de Ordem Unificado terá inscrições abertas a partir do dia 12 de julho. A previsão é que a primeira fase seja realizada no dia 18 de agosto e a segunda, 06 de outubro. Já o último Exame de Ordem do ano terá inscrições a partir do dia 4 de novembro de 2013, com a primeira fase prevista para o dia 8 de dezembro e a segunda para 2 de fevereiro de 2014.

Lista com aprovados na segunda fase do 9.º Exame sai hoje

O padrão de resposta da prova prático-profissional e o resultado preliminar com os aprovados na segunda fase do 9.º Exame de Ordem Unificado deve sair nesta sexta-feira. A prova desta última etapa foi realizada no dia 24 de fevereiro, com os 19.134 candidatos aprovados na primeira fase.

Nesta segunda e última etapa do 9º Exame, os candidatos redigiram uma peça profissional valendo cinco pontos e responderam a quatro questões (valendo 1,25 pontos cada) sob a forma de situações-problema. Para ser aprovado, o candidato deve tirar a nota mínima seis na prova.

O prazo recursal acerca do resultado preliminar da segunda fase terá início ao meio-dia do sábado, 23, e termina ao meio-dia do dia 26 de março. A divulgação do resultado final do Exame, já com a decisão dos recursos, está prevista para o dia 5 de abril.