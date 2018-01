OAB determina nova correção de provas do Exame de Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil determinou nesta quarta-feira, 8, que as provas da segunda fase do Exame de Ordem passem por uma nova correção pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A medida ocorreu devido aos erros na divulgação dos espelhos de correção da prova, realizada na terça-feira, 7.

Segundo o presidente da Ordem, Ophir Cavalcante, o objetivo da OAB é ter certeza de que o equívoco se deu apenas na divulgação dos espelhos por parte da FGV e não na correção das provas. "Determinei a recorreção para garantir que não haja qualquer prejuízo a nenhum dos candidatos e em face de nosso compromisso com a lisura e segurança do Exame."