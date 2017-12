OAB anula três questões da 1ª fase do Exame de Ordem

Três questões da prova de primeira fase do atual Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foram anuladas, informou nesta sexta-feira a FGV Projetos, responsável pela aplicação do exame. Todos os candidatos receberão os pontos referentes às questões 34, 64 e 79 do caderno de prova tipo 1 (e as correspondentes nos outros cadernos).

No comunicado, a OAB não explica os motivos das anulações, mas diz que homologa o gabarito divulgado pela FGV Projetos.

A prova de primeira fase foi aplicada em 17 de julho. Os candidatos fizeram 80 questões de múltipla escolha. Estavam inscritos 121.309 bacharéis em Direito.

No dia 8 deve sair o resultado definitivo da prova objetiva e os nomes dos aprovados para a segunda fase do exame, que será realizada no dia 28. Nesta etapa, de caráter prático-profissional, os candidatos terão de redigir uma peça e responder a quatro questões.

O último Exame da OAB registrou recorde no número de reprovados: 88% dos 106.891 inscritos não passaram.

Atualizada às 15h50