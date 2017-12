OAB abre inscrições para o VII Exame de Ordem

Estão abertas as inscrições para o VII Exame de Ordem Unificado realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O prazo para os interessados se estende até o dia 6 de maio e podem ser feitas no site www.oab.fgv.br. A prova da OAB conta com duas fases: a primeira com questões objetivas e a segunda com questões discursivas.

Na primeira fase, que será realizada no dia 27 de maio, o candidato deverá responder a 80 questões sobre as disciplinas do currículo do curso de Direito e, no mínimo, 15% de questões sobre o estatuto da advocacia e da OAB e seu regulamento geral, código de ética e direitos humanos.

Já na segunda fase, marcada para o dia 8 de julho, a prova prático-profissional será composta de quatro questões e mais uma peça profissional sobre tema da área jurídica de opção do examinando. A opções são Direito Administrativo, Civil, Constitucional, do Trabalho, Empresarial, Penal ou Tributário.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para que bacharéis de Direito possam exercer a profissão de advogado.