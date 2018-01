OAB abre inscrições para o 8º Exame de Ordem Unificado

Bacharéis e estudantes de Direito do último ano ou do 9.º e 10.º semestres já podem se inscrever no 8º Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O edital da prova foi publicado na tarde desta quarta-feira, 1.º. As inscrições, no valor de R$ 200, estão abertas até o dia 16.

O candidato deverá se inscrever exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getulio Vargas, no do Conselho Federal da OAB ou ainda nas páginas eletrônicas das seccionais da OAB.

Confira o edital completo

Exame de Ordem

O exame é realizado em duas fases. A primeira consta de uma prova objetiva com 80 questões e será realizada no dia 9 de setembro. A segunda etapa vai ser aplicada no dia 21 de outubro. A etapa subjetiva é composta de quatro questões práticas sob a forma de situações-problema e mais uma peça profissional sobre área jurídica escolhida pelo candidato. O examinado terá cinco horas para concluir as provas de cada uma das fases.

Segundo o edital de seleção, o resultado premilinar da prova prático-profissional será divulgado no dia 8 de novembro.