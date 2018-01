OAB abre inscrição para Exame da Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) abriu às 14h desta segunda-feira o período de inscrições para o 5.º Exame da Ordem Unificado. O sistema de candidaturas fica aberto no site www.oab.fgv.br até as 23h59 do dia 10 de outubro. O exame é obrigatório para bacharéis em Direito que desejam exercer a advocacia.

A taxa custa R$ 200 e pode ser paga até o dia 11. A OAB recebe pedidos de isenção da taxa até o dia 1.º de outubro. Para conseguir o benefício, o candidato deve estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, e ser membro de família de baixa renda. O resultado dessas solicitações será divulgado em 4 de outubro.

O exame é dividido em duas fases. Na primeira, marcada para 30 de outubro, os candidatos devem responder a 80 questões de múltipla escolha. Quem passar para a segunda etapa, no dia 4 de dezembro, faz uma prova de caráter prático-profissional, com quatro questões discursivas sobre a área de atuação indicada na inscrição. Os bacharéis também precisam elaborar uma peça profissional.

Mais informações podem ser obtidas enviando e-mail para examedeordem@fgv.br ou pelo telefone 0800-283-4628 (de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30).

Última edição

Após apresentar o pior índice de aprovação da história (9,74%) no teste realizado em dezembro, o Exame da OAB registrou aumento no número de aprovados na prova aplicada entre julho e agosto. Ao todo, 18.002 (14,83%) dos 121.309 candidatos passaram no teste, segundo resultado preliminar divulgado na sexta-feira, 23.

Para o presidente da Ordem, Ophir Cavalcante, o resultado tem duas causas: a melhora no ensino de Direito no País e o maior empenho dos alunos.

A instituição de ensino com maior número de aprovados no exame foi a Universidade Federal de Sergipe (UFS). A Universidade de São Paulo (USP) ficou na terceira colocação.

Atualizada às 15h30