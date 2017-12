OAB abre consulta às notas da primeira fase do 11º Exame de Ordem

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) liberou nesta quarta-feira, 28, a consulta do resultado preliminar dos aprovados na prova da primeira etapa do 11º Exame de Ordem Unificado. O candidato deve inserir o CPF e a senha registrada na inscrição para conferir a nota no portal da FGV Projetos.

O prazo para entrar com recurso em relação ao gabarito oficial é sábado, 31. Na primeira fase, de provas objetivas, os candidatos respondem a 80 questões de múltipla escolha e devem acertar pelo menos metade.

A OAB ainda não divulgou a relação de aprovados para a segunda etapa, de avaliação prático-profissional. A lista definitiva de aprovados na primeira etapa será divulgada no dia 17 de setembro e a data do exame da fase seguinte é 6 de outubro. De acordo com a OAB, 101.156 bacharéis em Direito se inscreveram para esta edição do Exame.