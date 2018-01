O ranking de MBAs do especialista

O "consultor de admissão" Ricardo Betti acredita que, independentemente do número crescente de rankings internacionais de programas de MBA, "existe uma espécie de 'G20', um grupo de instituições de ensino sempre bem posicionadas" em qualquer dessas listas. Veja quais são essas escolas (em ordem alfabética): Anderson School of Management (UCLA), EUA http://www.anderson.ucla.edu/ Booth School of Business (Chicago), EUA http://www.chicagobooth.edu/ Columbia Business School (Columbia), EUA http://www.gsb.columbia.edu/ Fuqua School of Business (Duke), EUA http://www.fuqua.duke.edu/ Haas School of Business (Berkeley), EUA http://www.haas.berkeley.edu/ Harvard Business School (Harvard), EUA http://www.hbs.edu/ IE Business School, Espanha www.ie.edu/business Iese Business School, Espanha http://www.iese.edu/ IMD, Suíça http://www.imd.ch/ Insead, França http://www.insead.fr/ Johnson School (Cornell), EUA http://www.johnson.cornell.edu/ Kellogg School of Management (Northwestern), EUA http://www.kellogg.northwestern.edu/ London Business School, Reino Unido http://www.london.edu/ Michigan Business School (Michigan), EUA http://www.bus.umich.edu/MIT Sloan School of Management (MIT), EUA mitsloan.mit.edu Stern School of Business (NYU), EUA http://www.stern.nyu.edu/ Stanford Graduate School of Business (Stanford), EUA http://www.gsb.stanford.edu/ Tepper School of Business (Carnegie-Mellon), EUA http://www.tepper.cmu.edu/ Tuck School of Business (Dartmouth), EUA http://www.tuck.dartmouth.edu/ Warthon School (Pennsylvania), EUA http://www.wharton.upenn.edu/