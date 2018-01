O passo a passo do novo Enem

Questões O exame passará de 63 questões para 180, aplicadas em dois dias, abordando quatro áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias (incluindo redação); ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias Vestibular A nota obtida no Enem continuará sendo aceita em vestibulares de várias instituições, como a Universidade de São Paulo (USP), e também no processo seletivo do ProUni. Além disso, 45 universidades federais vão adotar a prova como primeira fase ou fase única de seus vestibulares. A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) é uma delas Ensino de jovens e adultos O ministério pretende também usar o Enem como prova certificatória dos concluintes de ensino de jovens e adultos. Ele deverá ainda substituir a prova inicial do Enade, aplicada aos alunos do primeiro ano dos cursos de graduação Obrigatoriedade Uma outra proposta, divulgada após reunião com o Conselho dos Secretários de Educação (Consed), prevê que o Enem se torne obrigatório para formandos do ensino médio da rede pública