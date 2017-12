O fim das escolas como as conhecemos Conforme a integração tecnológica mundial avança, transformar e transmitir informações se torna uma tarefa não apenas crescentemente banal, mas universal. Crianças, jovens, adultos e idosos agora carregam parte importante de suas vidas em seus bolsos. Mais do que isso, levam também as vidas de todos com quem se relacionam e até quem desconhecem pessoalmente, mas que estão disponíveis para interação e suporte à distância. É emocionante acompanhar a chegada do professor nesta lista.