O campeão de leitura do Metrô

Lucas Reis de Lima Silva, 9 anos, morador de Osasco, região metropolitana de São Paulo, diz que gosta de gastar energia. Adora as aulas de educação física e os treinos de natação que preenchem suas tardes. Mas o título de campeão que o jovem atleta já ostenta é outro. Lucas foi o usuário (entre o público de até 12 anos) que mais emprestou livros da biblioteca Embarque na Leitura, projeto do Metrô de São Paulo, em parceria com o Instituto Brasil Leitor (IBL). Foram 190 obras em dois anos.

O garoto prova que a literatura ganha novos adeptos a cada dia e não está ameaçada pela internet, como alguns já chegaram a defender. Pelo contrário. Há mais políticas públicas de incentivo à leitura justamente porque a demanda cresce. “Temos 40 mil associados, que emprestaram mais de 400 mil livros desde 2004, quando a atividade começou na Estação Paraíso”, diz Aloizio Gibson, chefe do departamento de marketing do Metrô. No acervo, mais de 17 mil publicações, desde clássicos do vestibular até títulos mais atuais.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estação onde Lucas escolhe as obras que vai ler é a Santa Cecília. Ele passa lá todos os dias com a mãe, a dona de casa Valéria dos Reis Silva, 41 anos, sua incentivadora. “Para minha leitura, retiro uns dois livros por mês no metrô. Sempre tenho um na mão e explico ao meu filho o quanto se aprende. São descobertas que ninguém nunca vai tirar dele.” Foi Lucas quem pediu a Valéria para fazer as carteirinhas de sócios. E ele mesmo percebe que a leitura lhe trouxe benefícios. “Quando tem ditado na escola, aparecem palavras que já li nos livros e acerto tudo.”

Encontrar os livros em lugares alternativos (como metrô) ou em bibliotecas que têm investido em ambientes aconchegantes é motivador, diz a pedagoga e psicóloga Cybele Meyer. “Antigamente, o livro estava em locais escuros e com ar nostálgico.”

O projeto Ônibus-biblioteca, da Prefeitura, também é um sucesso. São quatro veículos que percorrem regiões carentes, que não dispõem de atividades culturais, num total de 24 roteiros. Até o fim do ano serão oito ônibus, com previsão de passar a 12 em 2012. Eles estacionam uma vez por semana no bairro. “Chegam pessoas de todas as idades. Elas ficam fascinadas”, diz Maria Zenita Monteiro, diretora da Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas, da Secretaria de Cultura. O público é 55% superior aos das 55 bibliotecas municipais, com 164% mais empréstimos de livros.

Maria Zenita admite que algumas das bibliotecas perderam público nos últimos anos e que reformas são necessárias. “Os prédios são antigos, a maioria da década de 60. Mas as melhorias estão sendo realizadas.” Outro problema é que alguns desses espaços foram construídos em áreas de pouco movimento. “Precisamos ir atrás da população”, diz Zenita. “Mais do que fonte de informação, a leitura desperta sentimentos e traz perspectiva.”

Leia também

- Internet desperta para o prazer de ler, diz pedagoga

ESPAÇOS PARA LEITURA

- No geral, basta RG e comprovante de residência para fazer a carteira de usuário e ter acesso aos livros gratuitamente. Alguns locais pedem CPF e foto 3x4. O tempo de permanência com a obra costuma ser de uma semana, com possibilidade de renovação

- Biblioteca de São Paulo: Av. Cruzeiro do Sul, 2630, Santana. Tel.: 2089-0800. Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 21h; sáb., dom. e feriados das 9h às 19 horas. Estação Carandiru

- Biblioteca Mario de Andrade: R. da Consolação, 94, Centro. Tel.: 3256-5270. Funcionamento: segunda a sexta, das 8h30 às 20h30; sáb., das 10h às 17h. Estação Anhangabaú do Metrô

- Sistema Municipal de Bibliotecas. São 55 unidades. Endereços e telefones no site www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/

- Ônibus-Biblioteca: no site www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/index.php?p=5499 é possível saber os roteiros dos ônibus. Tel. 2292-5126. Funciona uma vez por semana, das 10h às 16h

- Embarque na Leitura: serviço do Metrô. As bibliotecas estão localizadas nas estações Paraíso, Tatuapé, Santa Cecília e Brás

- Biblioteca Leitura no Ponto: serviço oferecido no Terminal Sacomã. Funcionamento: de segunda a sexta, das 11h às 20h

- Biblioteca e Gibiteca Sesi: Rua Carlos Weber, 835, Vila Leopoldina. Tel.: 3834-5523 / 3832-1066