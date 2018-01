Número de inscritos para vestibular da Fuvest cresce 3,75%

Dos 132.969 inscritos para o vestibular 2011 da Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e Santa Casa de São Paulo, 65,7% estudaram apenas em escola particular. O número de candidatos que só estudaram em escola pública é de 28,4%. Os dados, divulgados nesta sexta-feira, 24, são praticamente idênticos aos do processo seletivo do ano passado.

Conforme antecipou o Jornal da Tarde na terça-feira, 21, foi a primeira vez que aumentou a procura pelo vestibular da Fuvest após quatro anos seguidos de queda. Até o momento, a Fundação contabiliza 3,75% mais inscritos que em 2010, quando 128.171 pessoas disputaram vagas.

Mas o número de candidatos no vestibular 2011 ainda não é definitivo. "O total poderá sofrer ainda leves alterações nos próximos dias, após a solução de algumas pendências bancárias ligadas à inscrição", afirma nota divulgada nesta sexta pela Fuvest, que estima fechar a conta em mais de 138 mil vestibulandos.

Os candidatos inscritos no Programa de Inclusão Social da USP (Inclusp), que dá bônus na nota do vestibular para alunos vindos de escola pública, somam 34.155 (25,7% do total). No ano passado, eram 25,4%.

Na divisão por sexo, a maioria dos candidatos é de mulheres (54,4%).

A prova da primeira fase do exame será em 28 de novembro. As relações candidato-vaga dos cursos serão divulgadas no fim de outubro, após a realização das provas de habilidades específicas de Música (câmpus São Paulo e Ribeirão Preto) e Artes Visuais.

A Fuvest oferece, ao todo, 10.752 vagas, sendo 10.652 para a USP e 100 para a Santa Casa.