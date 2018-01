Número de inscritos para Unesp aumenta em 5%

No Vestibular 2011, a Unesp avaliará 5% a mais de candidatos em relação ao último exame. O total de inscritos subiu de 76.518 para 80.319. O acréscimo de 3.801 candidatos é quase igual ao aumento no total de inscritos pelo convênio com a Secretaria da Educação e Centro Paula Souza - que foi incluído neste exame.

A relação candidato por vaga será divulgada em breve. No ano passado, as carreiras mais procuradas foram Medicina (129,2 candidatos por vaga), Direito (55,5), Arquitetura e Urbanismo (36,7) e Engenharia de Produção Mecânica (31,6).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os inscritos agora devem aguardar a convocação para a primeira fase. A consulta estará disponível nos sites da Unesp e da Fundação Vunesp, organizadora da seleção, a partir de 22 de outubro. A prova está marcada para 14 de novembro, em 30 cidades paulistas e em quatro capitais.

O resultado da primeira fase também será publicado nos sites da Unesp e da Vunesp, em 3 de dezembro. A segunda fase será aplicada nos dias 19 e 20 de dezembro.