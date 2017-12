Número de inscritos na Fuvest cresce 8,6% e chega a 159 mil

O vestibular 2013 da Fuvest recebeu a inscrição de 159.603 estudantes para disputar 10.982 vagas na USP e 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Os candidatos já podem acessar o site www.fuvest.br para conferir os dados da inscrição. No ano passado, o processo seletivo teve 146.892 alunos inscritos.

Segundo a pró-reitora de Graduação da USP, Telma Zorn, o aumento de 8,6% no número de inscritos é fruto do trabalho de divulgação do vestibular. "O programa Embaixadores da USP (que visa a divulgar a universidade e o processo seletivo nas escolas públicas do Estado) tem tido grande sucesso", diz. "Esses números se devem a um aumento grande na participação dos alunos da rede pública, o que nos dá muita satisfação. A USP é uma universidade pública e a gente deseja muitos alunos de escola pública dentro da universidade."

Nos 36 anos de história da Fuvest, o vestibular com o maior número de inscritos foi o de 2006. Ao todo, 170.474 se candidataram para 10.247 vagas naquele ano, sendo 9.952 na USP, 100 na Santa Casa e 195 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco.

Provas

A prova antecipada de habilidades específicas para o curso de Artes Visuais, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 14 de outubro. Na mesma data começam as provas para o curso de Música - elas se estendem até o dia 19. A lista de aprovados para esses cursos da Escola de Comunicações e Artes (ECA) será divulgada no dia 5 de novembro, quando também deve sair a concorrência dos cursos.

No dia 19 de novembro a Fuvest divulgará os locais de prova da primeira fase. O exame, com 90 questões de múltipla escolha, será aplicado no dia 25. Os alunos com melhor desempenho farão provas de segunda fase com questões discursivas.

