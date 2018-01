Número de escolas ocupadas no Paraná chega a 210; professores decretam greve

CURITIBA – As ocupações de colégios da rede estadual de ensino no Paraná já chegam a 210 em 49 municípios do estado, além de três universidades Unioeste. O número foi divulgado pelo Movimento Ocupa Paraná na tarde desta quarta-feira, 12. O governo do estado não apresenta um número oficial, mas, na terça, 11, à tarde, informou que havia aproximadamente 100 colégios ocupados - o movimento falava em 150).

O movimento protesta contra as medidas do governo federal que limitam gastos para a Educação, preveem a retirada de disciplinas dos currículos escolares e ampliam o período de ensino nas salas de aula. Além da ocupação, os professores do estado aprovaram em assembleia, pela manhã, uma greve que deve ser iniciada na segunda-feira.

No início da noite de terça, o governador Beto Richa (PSDB) emitiu, por meio da assessoria, uma nota na qual dizia estar aberto ao diálogo. “Quero me dirigir aos estudantes das escolas públicas do Paraná, a todos os professores, pais e mães que estão aflitos com a situação criada após a edição da medida provisória; todos concordamos que essa medida precisa ser amplamente debatida antes de ser implantada. É preciso ouvir opiniões, debater as propostas, identificar as divergências e construir as soluções”, afirmou.

“No nosso Estado, os estudantes que ocupam escolas precisam saber que estamos abertos ao diálogo, ao debate e às boas ideias para construir uma reforma que realmente traga mais qualidade ao ensino médio e abra novas perspectivas para a nossa juventude”.

O governo já entrou com alguns pedidos de reintegração de posse, mas ainda não obteve sucesso na Justiça.