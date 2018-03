Número de escolas ocupadas no Paraná cai de 122 para 55

CURITIBA - Caiu para 55 o número de colégios ocupados no Paraná. Na última sexta-feira, 4, o governo do Estado pediu a reintegração de posse de todas as 122 unidades que permaneciam ocupadas, mas nem todas as escolas foram notificadas. Em Curitiba, 19 colégios ainda permanecem ocupados.

Os estudantes começaram a ocupar as escolas no dia 3 de outubro em protesto contra reforma do ensino médio proposta pelo governo federal e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que prevê o congelamento dos gastos públicos nos próximos 20 anos.

Os estudantes afirmaram que as desocupações têm acontecido de forma voluntária. O movimento Ocupa Paraná tem postado em sua página no Facebook imagens das atividades realizadas pelos alunos no período de ocupação.