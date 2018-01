Número de contratos do Fies ultrapassa 300 mil em 2012

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) atingiu este ano mais de 300 mil contratos firmados. O número de estudantes que aderiram ao programa já é o dobro do total de 2011.

Em 2010, foram firmados 75,9 mil contratos; em 2011, esse número saltou para 153,9 mil, chegando agora, em 2012, a 305,8 mil. Do total de 535,8 mil contratos firmados entre 2010 e 2012, o curso mais procurado é o de direito, com 85 mil contratos, seguido de administração (44 mil), enfermagem (43 mil) e engenharia civil (33 mil).

O MEC também decidiu prorrogar o prazo para a renovação de contratos firmado Fies até o dia 31 de dezembro. A medida foi publicada ontem, 29, no Diário Oficial da União e é válida para todos os contratos firmados a partir de 14 de janeiro de 2010, referentes ao segundo semesre de 2010 e aos dois semestres de 2011 e 2012. O aditamento deve ser feito pelo site oficial do Fies. O prazo deveria acabar na sexta-feira, 31, mas houve reclamações de usuários que não estavam conseguindo realizar o aditamento por conta de falhas no sistema.

Podem requerer o financiamento estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), oferecidos por instituições de ensino superior participantes do Fies.

O programa financia de 50% a 100% dos encargos educacionais, dependendo da renda familiar mensal bruta e do comprometimento dessa renda com os custos da mensalidade. Apenas alunos com renda familiar mensal bruta de no máximo 20 salários mínimos podem requerer o financiamento.