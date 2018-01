Nº de colégios ocupados no Paraná contra MP do ensino médio chega a 150

CURITIBA - O número de colégios estaduais ocupados Paraná continua aumentando. Segundo dados atualizados pelo movimento Ocupa Paraná, até o final da manhã desta terça, 11, estavam tomados 150 colégios em 33 municípios, além das unidades da Unioeste em Toledo e Cândido Rondon. Segundo o governo do Estado, o número de colégios ocupados é de aproximadamente 100. O governador Beto Richa (PSDB) deve se pronunciar até o final do dia.

As ocupações começaram na última quarta-feira, 5, contra a Medida Provisória editada pelo governo Temer que reforma o currículo do ensino médio no País.

O governo estadual já tentou a reintegração de posse de alguns colégios, mas teve o pedido negado pela Justiça. Outras ações estão sendo protocoladas e a previsão, conforme o governo, é de que até quinta, 13, sejam iniciados os processos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista à Rádio BandNews, a superintendente da Secretaria de Estado da Educação (SEED), Fabiana Campos, disse que o governo está aberto ao diálogo. "Essa é uma medida federal, nós estamos abertos ao diálogo, não há necessidade disso, inclusive iniciaremos no dia 13 um diálogo em todas as regionais sobre as reformas."

Os estudantes têm recebido apoios da União dos Estudantes Secundaristas (Upes) e Advogados pela Democracia. Na tarde de domingo, 9, cerca de dois mil estudantes já haviam protestado contras as reformas previstas e em solidariedade aos estudantes que ocuparam os colégios. O Colégio Estadual do Paraná (CEP), o maior do estado, com mais de cinco mil alunos matriculados foi ocupado na sexta-feira, 7.