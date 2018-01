Número de candidatos da Unesp cresce 14%

O Vestibular 2012 da Unesp registrou 91.884 inscritos - 14,4% a mais que o processo seletivo do ano passado. Isso representa 13,9 candidatos para cada uma das 6.629 vagas distribuídas nas seguintes cidades paulistas: Araçatuba (155 vagas), Araraquara (775), Assis (405), Bauru (995), Botucatu (550), Franca (400), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (270), Itapeva (40), Jaboticabal (280), Marília (475), Presidente Prudente (640), Rio Claro (490), Rosana (40), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (80), São Paulo (144), São Vicente (40) e Tupã (80).

Entre os candidatos, 1.659 são treineiros e pagaram taxa com redução de 50%, assim como os 128 beneficiados pela Lei Estadual 12.782. Mais de 23 mil candidatos pagaram a taxa com redução de 75%, destinada a alunos de último ano de ensino médio das escolas públicas paulistas (Secretaria da Educação e Centro Paula Souza); e 7.023 são isentos.

As provas da Unesp serão realizadas em duas fases. No dia 6 de novembro (domingo), será aplicada a primeira etapa, com 90 questões de múltipla escolha.

Os convocados para a segunda fase farão prova nos dias 18 e 19 de dezembro, com 24 questões no primeiro dia, e 12 no último, quando também será feita uma redação. Além das 19 cidades onde há oferta de vagas, os exames serão realizados em Americana, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas, Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Dracena, Guarulhos, Jundiaí, Ourinhos, Piracicaba, Registro, Ribeirão Preto, Santo André e Sorocaba.

* Com Assessoria de Imprensa da Vunesp