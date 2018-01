Novo site oferece vagas de estágio a alunos da Unesp

Estadão.edu, com informações do Portal da Unesp,

Desde sexta-feira, 14, o novo site Estágio e Emprego oferece informações a alunos e ex-alunos da Unesp sobre a abertura de vagas de estágios curriculares e extracurriculares. A página foi criada numa parceria entre a universidade, o portal Trabalhando.com e a rede Universia.

Por enquanto, o site funciona em caráter experimental. A Faculdade de Filosofia e Ciências (no câmpus de Marília) e o Instituto de Química (no câmpus de Araraquara) serão as unidades piloto. Posteriormente, as demais unidades serão incorporadas ao sistema.

Segundo reportagem do Portal da Unesp, agora a Pró-Reitoria de Extensão Universitária (Proex) tem uma ferramenta "moderna e eficaz" para apoiar a inserção de seus graduandos, pós-graduandos e recém-formados no mercado de trabalho.

No site Estágio e Emprego, as empresas interessadas em contratar alunos e ex-alunos da Unesp podem oferecer vagas de estágio e trainee e oportunidades de emprego através do sistema do portal Trabalhando.com.

A Proex gerenciará o conteúdo da página e a base de dados gerada pelos usuários que se cadastrarem. O portal Trabalhando.com, por sua vez, divulgará para a sua comunidade e empresas parceiras este acordo de cooperação, para incentivar a abertura de vagas no sistema.

Acesse o site Estágio e Emprego: http://www.unesp.br/proex/estagio-emprego.