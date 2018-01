Novo reitor da Unesp toma posse nesta 6ª-feira

Estadão.edu, com Portal Unesp,

O novo reitor da Unesp, Julio Cezar Durigan, e a nova vice-reitora, Marilza Vieira Cunha Rudge, tomam posse nesta sexta-feira, 11. A cerimônia será no Memorial da América Latina, às 10 horas.

Durigan e Marilza foram nomeados pelo governador Geraldo Alckmin no dia 17 de outubro para um mandato de 4 anos, a partir de 15 de janeiro de 2013.

A cerimônia contará com as presenças dos secretários de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia em exercício Luiz Carlos Quadrelli, e da Educação, Herman Voorwald. Durigan receberá o cargo de reitor da Unesp de Voorwald, que licenciou-se das funções em 2011 para assumir a pasta da Educação a convite de Alckmin.

Os nomes de Durigan e Marilza lideraram as listas tríplices encaminhadas pela Unesp ao governador após resultado de consulta online à comunidade para escolha do reitor e vice-reitor, feita nos dias 17 a 20 de setembro. A chapa Excelência Institucional obteve 89,61% dos votos válidos, aplicada a proporcionalidade de 70%, 15% e 15%, respectivamente, para docentes, alunos e servidores técnicos-administrativos.

Atualmente, Durigan é vice-reitor no exercício da reitoria da Unesp e professor da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), no câmpus de Jaboticabal. Marilza é a atual pró-reitora de Pós-Graduação e professora da Faculdade de Medicina, no câmpus de Botucatu.

O Memorial da América Latina fica na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. A cerimônia será no auditório Simón Bolívar.

A Rádio Unesp (www.radio.unesp.br/) e a TV Unesp (www.tv.unesp.br/) farão a cobertura ao vivo do evento.