Novo ministro da Educação escolhe equipe

O novo ministro da Educação, Henrique Paim, definiu nesta quarta-feira, dia 12, parte da nova equipe da pasta. Paim substituiu Aloizio Mercadante no MEC depois que ele foi para a Casa Civil.

A presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) será ocupado pelo professor aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) José Francisco Soares. Após dois anos à frente do Inep, Luiz Cláudio Costa assumirá a Secretaria Executiva do Ministério da Educação (MEC) - antes ocupada por Paim. Por ser responsável pela organização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Inep é um dos órgãos que sofrem a maior pressão dentro do MEC.

Chico Soares, como é conhecido, é um dos principais nomes em avaliação educacional do País. Possui pós-doutorado em Educação pela University of Michigan Ann Arbor, é membro do Conselho Nacional de Educação (CNE). A indicação dele para o cargo já havia sido adiantada pelo estadão.com.

O atual secretário da Educação Básica (SEB), Romeu Caputo, será o novo presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O ex-presidente do FNDE José Carlos de Freitas deixou o cargo em agosto do ano passado depois que foi flagrado pela Polícia Federal em investigação sobre desvio de recursos no Instituto Federal do Paraná. Responderá interinamente pela SEB Yvelise Arco-Verde.

Aléssio Barros assumirá o posto de secretário de Educação Profissional e Tecnológica, no lugar de Marco Antonio de Oliveira, que segue para a Casa Civil para compor a equipe de Mercadante.