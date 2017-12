Novo ensino médio será tema de fórum do 'Estado'

O Estado realiza, na próxima terça-feira, 5 de setembro, o Fórum Estadão - O Novo Ensino Médio, que contará com a presença de representantes do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Educação (CNE) e especialistas da área para debater questões referentes às alterações na etapa em todo o País.

As discussões serão realizadas em dois painéis, com espaço para debates e perguntas dos espectadores. O evento terá transmissão ao vivo e faz parte da cobertura especial do Estado sobre o tema, iniciada em junho deste ano.

O primeiro painel tem como tópico as principais mudanças estabelecidas pela reforma do ensino médio. Para debater o assunto, estão confirmadas as presenças de Ilona Becskeházy, pesquisadora e consultora de Políticas Educacionais; Maria Helena Guimarães, secretária executiva do MEC; Priscila Cruz, presidente da ONG Todos Pela Educação; e Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco.

O segundo ponto a ser discutido será o planejamento do governo para a implementação das mudanças. O painel será formado por Ana Maria Diniz, presidente do Instituto Península; Eduardo Deschamps, secretário de Estado da Educação de Santa Catarina e presidente do CNE; e Mauro Salles Aguiar, presidente da Associação Brasileira de Escolas Particulares. As mesas serão mediadas por Victor Vieira, chefe de reportagem da editoria da editoria de Metrópole do Estado.

O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, será realizado no auditório do Estado, localizado no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, a partir das 8h30 e com encerramento previsto para as 12 horas. A abertura do evento será realizada pelo diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Caminoto, às 9 horas.

As inscrições devem ser realizadas pelo link: www.estadaoeventos.com.br/educacao/.

Serviço

Fórum Estadão - O Novo Ensino Médio

Data: 5 de setembro de 2017 - 8h30 às 12h00

Local: Auditório Estadão. Avenida Professor Celestino Bourroul, 100. Bairro do Limão

Credenciamento e Welcome Coffee: das 8h30 às 9h

Abertura: 9h

Painel 1 - “As principais mudanças”

9h10 às 9h55 (debate) | 9h55 às 10h15 (perguntas)

Painel 2 - “A implementação para alunos, escolas e professores”

10h45 às 11h30 (debate) | 11h30 às 11h50 (perguntas)

Encerramento: 12h

As mudanças

Para auxiliar estudantes, pais, professores, escolas e a sociedade de uma forma geral, o Estado produz, desde junho deste ano, uma série de reportagens sobre o novo ensino médio.

Confira:

