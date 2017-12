Novo contrato para imprimir Enem é de R$ 31,9 milhões

A contratação da gráfica RR Donnelly Moore para imprimir a nova prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sem necessidade de licitação foi confirmada pelo Diário Oficial da União de quarta-feira, 14.

A gráfica receberá R$ 31,9 milhões pelo trabalho de impressão, manuseio, embalagem, rotulagem, e entrega à Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos - ECT - dos cadernos e provas destinados aos exames que serão realizados nos dias 5 e 6 de dezembro.

Segundo o publicado no Diário Oficial, a decisão de contratar a empresa foi tomada pelo Inep após pesquisa no mercado das "gráficas com a certificação necessária que pudesse executar integralmente o objeto". A decisão é ratificada pelo presidente do Inep, Reynaldo Fernandes, e o coordenador de despesas do órgão, Claudio Francisco Souza de Salles.

As provas, que serão aplicadas a mais de 4 milhões de estudantes, tiveram que ser adiadas depois reportagem de O Estado de S. Paulo revelou que o exame tinha vazado e estava sendo posto à venda. Cinco pessoas já foram indiciadas pelo vazamento.