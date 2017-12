Nova reitora da PUC-SP descumpre promessa e assume cargo

A professora de Letras Anna Maria Marques Cintra, de 73 anos, nomeada reitora da PUC-SP nesta terça-feira, 13, rompeu um compromisso assumido em debate promovido em agosto de só aceitar o cargo caso fosse a mais votada entre estudantes, funcionários e professores da instituição.

Anna Cintra foi a terceira colocada na votação realizada no fim daquele mês. Os outros dois candidatos - Dirceu de Mello, atual reitor e primeiro colocado, e Francisco Antonio Serralvo - também firmaram o mesmo compromisso durante debate dos candidatos à reitoria, organizado por estudantes no dia 13 de agosto no Tucarena.

Mesmo com o resultado da eleição já apurado em setembro, a definição de que quem assumiria o comando da universidade só poderia ocorrer após nomeação pelo cardeal Dom Odilo Scherer, grão-chanceler da universidade e presidente do Conselho Superior da Fundação São Paulo, que administra a instituição. E foi apenas nesta terça, 13, que o cardeal oficializou a nomeação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Francisco Serralvo, o documento assinado durante o debate, no entanto, "não tem um valor significativo perante a decisão do cardeal". "A recusa de Anna Cintra em assumir o cargo poderia ser interpretada como insubordinação pela fundação mantenedora da PUC", disse ao Estadão.edu.

CONFIRA, NO VÍDEO, A ASSINATURA DO DOCUMENTO: