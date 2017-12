Notícias d'O Estado de S. Paulo podem ajudar alunos a se prepararem para as provas

Acontecimentos que marcaram o primeiro semestre deste ano podem cair nos vestibulares e na prova do Enem, cobrando do aluno uma análise crítica de determinados momentos, correlacionando com outros temas. Selecionamos alguns materiais publicados no jornal O Estado de S. Paulo e no portal http://www.estadão.com.br/ para que os estudantes se preparem. Veja mais: Crescimento urbano Grandes reportagens: Megacidades Ásia poderá emitir 40% do CO2 do planeta até 2030 Saneamento básico e cidades Sustentabilidade Expansão econômica e sustentabilidade Jogos de sustentabilidade Economia da água Pré-sal A exploração de petróleo no Brasil Brasil pode ter terceiro maior campo de exploração de petróleo do mundo Parque das Baleias já é considerado o novo polo do pré-sal Entenda as discussões sobre as mudanças na Lei do Petróleo Euclides da Cunha Centenário de Euclides da Cunha Doença de Chagas Teste seus conhecimentos sobre a Doença de Chagas Gripe Suína O vírus da gripe suína Mapa da gripe suína pelo mundo Crise econômica Um ano após a crise, economia se recupera As medidas do Brasil contra a crise Tensões e conflitos no Irã Histórico de conflitos Conflito eleitoral divide Irã Honduras Entenda a origem da crise política em Honduras Reeleição, prática comum na América Latina Cronologia do golpe de Estado Coreia do Norte A ameaça nuclear Armas e ambições das potências nucleares Fenômenos climáticos Tornado em Santa Catarina Tecnologia Grande colisor de partículas - LHC