Notebooks para os melhores do Saresp ainda não foram entregues

Os notebooks que foram prometidos aos estudantes do 3º ano do ensino médio de escolas estaduais com melhor desempenho no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar 2011 (Saresp) não têm ainda data para serem entregues.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, o processo de licitação para a compra de 12 mil notebooks já foi concluído, mas não há data para a entrega dos equipamentos.

A premiação anunciada pelo governo teve como intuito incentivar uma maior participação e envolvimento no exame. A estratégia, no entanto, não foi eficaz, já que em 2011, 79,6% dos alunos do 3º ano da rede estadual fizeram a prova, contra os 82,8% que participaram em 2010.