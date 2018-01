Notas do Ideb já estão disponíveis para consulta pela internet

As notas da quarta edição de Ideb de cada escola, da rede de ensino, dos municípios e estados já estão abertas para consulta pública no portal do Ministério da Educação (MEC). Na página web do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do MEC responsável pela avaliação, é possível comparar o índice atual calculado em 2011, a nota das outras edições e todas as projeções de meta até 2021.

Criado em 2005, o Ideb funciona como um termômetro da qualidade do ensino público. Cada escola, rede municipal e estadual recebe uma nota calculada a partir dos dados sobre aprovação escolar, e médias de desempenho em Português e Matemática na Prova Brasil, uma avaliação do Inep.

Levando em conta o desempenho de todas as escolas, o País saltou, de 2009 para 2011, da nota 4,6 para 5, superando a meta estipulada pelo governo, de 4,6. Na rede pública, a nota foi de 4,4 para 4,7, e a meta definida era de 4,7.

O Ideb atribui uma nota diferente para três etapas da educação básica: anos iniciais (1.ª à 4.ª série) e anos finais (5.ª à 8.ª série) do ensino fundamental e ensino médio. Nos anos finais do ensino fundamental, o avanço foi menor. A média de todas as redes do País passou de 4,0 para 4,1, superando a meta de 3,9.Na rede pública, a pontuação foi 3,7 para 3,9, e a meta era de 3,7.

Para especialistas ouvidos pelo Estado, os dados indicam que o Brasil conseguiu avanços muito tímidos e grande parte dos estudantes ainda sai das escolas sem aprender o que deveriam nas suas respectivas séries.