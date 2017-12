Notas do Enem 2011 serão divulgadas para escolas no dia 19 e para o público em 26 de novembro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgará no dia 19 de outubro as médias preliminares das escolas no Enem 2011. Neste ano só serão conhecidos os resultados dos colégios em que pelo menos 50% dos concluintes do ensino médio participaram do exame, desde que este porcentual corresponda a no mínimo dez alunos.

O Inep considera "injusta" a publicação do desempenho das unidades com taxa de participação inferior a 50%. No ano passado, as médias foram divulgadas de acordo com quatro faixas de participação: até 25%, de 25% a 50%, de 50% a 75% e acima de 75%.

Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 1.º, será calculada a proficiência média dos alunos em cada uma das provas objetivas (Linguagens e Códigos, matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) e na redação. O Inep havia informado à reportagem que não seriam publicadas as médias totais de cada escola, informação retificada pela Assessoria de Imprensa do Ministério da Educação após a publicação desta notícia.

As notas vão se referir aos participantes declarados por suas escolas, no Censo Escolar 2011, como matriculados nos anos finais do ensino médio regular seriado e não seriado e que tenham feito todas as provas.

As escolas poderão contestar a nota no prazo de 19 a 28 de outubro. Os resultados finais serão publicados no dia 26 de novembro, data em que o material poderá ser divulgado pela imprensa.

* Atualizada às 19h