Notas de corte do vestibular da Fuvest de 2015 ficam mais altas

A Fuvest, que organiza o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), divulgou na tarde desta segunda-feira, 15, as notas de corte do processo seletivo de 2015. O curso de Medicina teve a maior nota de corte. Para um candidato ser aprovado para a segunda fase, ele teve de tirar 72 pontos - no ano passado, essa nota era 70.

Houve aumento na nota em 35 das 37 carreiras com as maiores notas de corte (maior ou igual a 50) em 2015, segundo dados da Fuvest. O que representa 95% desse conjunto. O curso de Ciências Biológicas oferecido em Piracicaba teve a maior variação na nota mínima para acessar a segunda fase, de 8 pontos. Passou de 42 para 50.

Serão convocados 27.471 candidatos para a segunda fase. Incluindo-se os Treineiros, o total geral de convocados será de 29.698. A divulgação da lista de aprovadas será antecipada para o dia quarta-feira, dia 17. As provas da segunda fase terão início às 13h do dia 04 de janeiro de 2015 (domingo), estendendo-se até o dia 6 (terça-feira).