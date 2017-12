Notas das escolas no Enem 2012 já podem ser consultadas

Estudantes e gestores educacionais já podem conferir as médias por escola da edição 2012 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É possível acessar os dados de cada unidade escolar.

Para conferir, acesse aqui.

O Ministério da Educação promete divulgar para a imprensa na terça-feira, dia 26, a base de dados com todas as 11.239 escolas que entraram na lista. Só as escolas com mais de 50% de alunos participantes do exame - caso esse grupo seja maior de 10 estudantes - tiveram os resultados compilados.

A plataforma criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) traz, além das médias por área, a taxa de participação por escola e a distribuição porcentual das proficiências dos participantes por área de conhecimento, incluindo a redação.

O MEC ainda criou um portal (mapaitensenem.inep.gov.br) onde o candidato pode ver a correlação da nota com as competências exigidas. Por causa da Teoria da Resposta ao Item (TRI), modelo matemático adotado pelo Enem na correção das questões, o número de questões acertadas nem sempre corresponde à pontuação final. A nota depende também das questões que o candidato acertou, uma vez que elas têm diferentes níveis de dificuldade.