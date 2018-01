Nota no Saresp pode virar bônus em vestibular das Fatecs

“Tivemos uma reunião e a ideia agradou bastante o Cento Paula Souza”, disse ao Estado o secretário estadual de Educação, Herman Voorwald.

O Centro Paula Souza afirma que vai estudar como esse resultado poderá ser incluído nos processos seletivos das Fatecs e também das Escolas Técnicas (Etecs) - essas, voltadas aos concluintes do ensino fundamental.

Em nota, o órgão disse que “a utilização do Saresp na composição da nota dos processos seletivos das Etecs e Fatecs é bem-vista” pelo órgão. “Todas as ações que beneficiem a inserção dos alunos da rede pública na instituição são bem-vindas.”

Ainda não existe uma fórmula definida para a concessão do bônus nem um prazo definido para a implementação da proposta. Atualmente, as 49 Fatecs do Estado - que agora têm autonomia universitária - podem utilizar, para compor a nota do vestibular, o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Pontuação Acrescida, que concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% aos oriundos da rede pública. O objetivo é que a nota do Saresp funcione juntamente com os outros bônus.

Universidades. A secretaria também discute com as três principais instituições públicas de ensino superior do Estado - Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual Paulista (Unesp) - o uso do Saresp na nota final de seus vestibulares.

“A nossa proposta respeita a autonomia que as universidades têm. Os colegiados de cada uma delas devem analisar o projeto”, afirma Voorwald, ex-reitor da Unesp. “Uma atuação em conjunto, entre a secretaria e as universidades, é fundamental para a inclusão dos alunos e também para a formação dos professores. Essas instituições devem reconhecer seu papel público.”

Cada universidade paulista vai poder aderir da forma que preferir ao uso do Saresp na nota do vestibular. Procurada pela reportagem, a USP afirma que o tema está sendo tratado nos colegiados, enquanto a Unesp informa que as discussões são preliminares. Já a Unicamp disse que “não foi comunicada oficialmente sobre o tema e o assunto ainda não entrou na agenda interna de debates”.